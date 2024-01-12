В Газу за сутки въехали 145 грузовиков с гуманитарной помощью

По данным ООН, с 1 по 11 января в анклав был осуществлен только 21% запланированных поставок продовольствия, медикаментов, воды и других предметов первой необходимости

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 января. /ТАСС/. Только 145 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа за минувшие сутки через КПП "Рафах" и "Керем-Шалом". Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Всего 145 грузовиков с продовольствием, медикаментами и другими гуманитарными грузами въехали в Газу в четверг. В период с 1 по 11 января был осуществлен только 21% (5 из 24) запланированных поставок продовольствия, медикаментов, воды и других предметов первой необходимости на север от Вади-Газа (пересыхающий ручей, пересекающий сектор Газа посередине - прим. ТАСС), отмечает УКГВ.

Управление обращает внимание на растущую обеспокоенность по поводу отсутствия продовольственной безопасности и усиления риска распространения инфекций в Газе, особенно в северной части анклава, где остаются сотни тысяч палестинцев. "Постоянные отказы в доставке топлива к объектам водоснабжения и санитарии лишили людей доступа к чистой воде, увеличивая риск быстрого распространения инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении УКГВ.