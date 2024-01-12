На федеральной трассе в Югре сняли ограничение скорости движения

Ранее на дороге Ханты-Мансийск - поселение Талинка 11-28 км вводилось ограничение в 50 км/ч из-за сильного ветра

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 января. /ТАСС/. Ограничение скорости движения снято на федеральной автодороге "Югра" в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении ГИБДД.

"В настоящее время действующих ограничений нет", - сказал собеседник агентства.

11 января из-за сильного ветра на автомобильной дороге "Югра" Ханты-Мансийск - поселение Талинка 11-28 км было введено ограничение максимально разрешенной скорости в 50 км/ч.

По информации регионального гидрометцентра, в регионе местами были порывы ветра от 9-15 м/с.