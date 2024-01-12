В Калмыкии из-за участившихся нападений на скот уничтожили около 100 хищников

По словам главы Лаганского района Юрия Когаева, увеличение популяции хищных животных вызвано благоприятными условиями для их размножения

ЭЛИСТА, 12 января. /ТАСС/. Охотники Калмыкии отрегулировали возросшую популяцию хищников, отстрелив в Лаганском районе по поручению властей около 100 волков, шакалов и лисиц. Эти меры были вызваны участившимися случаями нападений на крупный и мелкий рогатый скот, а также появлением хищников на окраинах города Лагани, сообщил ТАСС глава Лаганского района Юрий Когаев.

"Проблема решена: охотники отстреляли и на днях сдали для получения вознаграждения около 100 хищников. Патрулирование окраин Лагани мы отменили. Бригады охотников нашего региона будут, конечно, следить за ситуацией, но в целом популяция хищников отрегулирована", - сказал глава района.

Как уточнили в пресс-службе администрации Лаганского района, охотниками Калмыкии и соседних регионов, подключившихся к решению проблемы, с середины декабря уничтожены два волка, 68 шакалов и 29 лис. За подстреленных и сданных хищников они получат вознаграждение: одна голова волка оценивается в 5 тыс. рублей, шакала - в 3 тыс. рублей и лисицы - в 1 тыс. рублей.

По словам Когаева, увеличение популяции хищников вызвано благоприятными условиями для их размножения. В Лаганском районе расположены степи, где ведется выпас скота, численность его поголовья за последний год возросла.

На оперативном совещании в Лаганском районе в середине декабря приняли решение о необходимости отрегулировать популяцию хищных животных - волков, шакалов и лисиц, численность которых сильно возросла. Отрасль АПК несла убытки из-за нападений на овец, баранов, коз, лошадей, крупный рогатый скот. Чтобы успокоить население, которое видело хищников на окраинах города, сотрудники полиции и Росгвардии ввели патрулирование.