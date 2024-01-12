В Ульяновской области сняли введенные из-за непогоды ограничения движения на трассах

В регионе ранее вводился запрет на движение автобусов и грузовых машин

УЛЬЯНОВСК, 12 января. /ТАСС/. Движение пассажирских автобусов и грузовых автомобилей на трассах Ульяновской области, ограниченное 11 января из-за метели, полностью восстановлено. Об этом говорится в сообщениях, распространенных учреждением "Волго-Вятскуправтодор" и ГУ МЧС по региону.

"Движение по участкам федеральных дорог Ульяновской области обеспечено в штатном режиме. <…> В настоящее время движение транспорта восстановлено в полном объеме", - отмечается в сообщении ФКУ "Волго-Вятскуправтодор".

По информации ГУ МЧС по Ульяновской области, все ограничения движения транспорта на территории региона сняты. В сообщении ведомства говорится, что 11 января в связи с неблагоприятными погодными условиями в Ульяновской области были введены ограничения движения на 8 участках автомобильных дорог федерального значения, на 16 участках автомобильных дорог регионального значения и 420 участках межмуниципального значения.

11 января на территории региона шел сильный снег, который сопровождался порывистым боковым ветром, а также местами были низовая метель и ограниченная видимость на дорогах. С 14:30 (13:30 мск) были введены ограничения движения автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, а также грузовых транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ульяновской области.

Кроме того, было ограничено движение междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых транспортных средств на автомобильных дорогах федерального значения. В их числе три участка на трассе Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск, в том числе на подъездах к Самаре и Ульяновску, участок дороги Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск, подъезд к Ульяновску от автодороги М-5 "Урал", а также участок трассы А-151 Цивильск - Ульяновск.

Как передает корреспондент ТАСС, на данный момент снег в Ульяновске прекратился, ветер стих.