В Москве спрогнозировали небольшой кратковременный снег 12 января

Максимальная температура составит минус 11-13 градусов, по области - минус 10-15 градусов

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Небольшой кратковременный снег местами ожидается в Москве и Московской области в пятницу, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Облачно с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой кратковременный снег. Температура максимальная - минус 11-13 градусов, по области - минус 10-15 градусов. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, такой снегопад, как был накануне, не прогнозируется. "Давление будет слабо расти и составит 743 мм ртутного столба", - добавила Котилевская.