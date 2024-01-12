Собянин: работы по модернизации метро в Москве идут постоянно

Власти Москвы завершили модернизацию вентиляционных шахт метро, заменили больше 130 км кабельных линий и около 98 км путей, отремонтировали почти 100 эскалаторов

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ключевые проекты обновления инфраструктуры метро, в числе которых полный запуск Большой кольцевой линии в 2023 году. Он отметил, что работы по модернизации метрополитена ведутся беспрерывно.

"В московском метро постоянно обновляется инфраструктура. В прошлом году мы полностью запустили БКЛ, открыли несколько станций Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линий. В то же время в метро без остановок идет работа по модернизации", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Власти Москвы завершили модернизацию вентиляционных шахт метро, заменили больше 130 км кабельных линий и около 98 км путей, отремонтировали почти 100 эскалаторов, отметил Собянин. Он напомнил, что в прошлом году на Замоскворецкой линии был заново построен участок тоннеля от "Царицыно" до "Кантемировской", на станции "Царицыно" отремонтирован подуличный переход и открыт дополнительный выход. Также были обновлены центральные станции Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий.