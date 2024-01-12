Большинство рейсов в аэропорту Южно-Сахалинска перенесли на 13 января

Причина задержки - метеоусловия

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 января. /ТАСС/. Сахалинский международный аэропорт из-за непогоды не может выпускать и принимать самолеты. Рейсы поочередно переносятся на 13 января, сообщили ТАСС на авиапредприятии.

"Причина задержки - метеоусловия, рейсы задерживаются до 13 января", - рассказал собеседник агентства.

По данным табло аэропорта, за весь день из Южно-Сахалинска не удалось выпустить ни одного самолета. То же самое касается и прибытия самолетов, исключение - один рейс из Иркутска прилетел в 08:09 (00:09 мск). Всего к этому времени остаются задержаны около 30 рейсов. Почти все они перенесены на 13 января. Рейсы между Южно-Сахалинском и Шахтерском (центральная часть Сахалина) задержаны до 15 января.

Еще несколько рейсов отодвинули на поздний вечер. Однако, по прогнозу синоптиков, погода нормализуется только 13 января.

Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение на 12 января в восьми южных районах Сахалина. Синоптики прогнозировали метель, сильный снег, штормовой ветер, плохую видимость. В связи с этим прервала работу паромная переправа между Сахалином и материком, школьники в восьми районах переведены на дистанционное обучение, нарушилось энергоснабжение семи населенных пунктов, ограничено движение по ряду автодорог - на участках федеральной трассы Южно-Сахалинск - Оха, соединяющей юг и север острова.