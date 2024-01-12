Большинство опрошенных поляков считают, что в конституционном кризисе виноват Качиньский

При этом 25,8% респондентов обвиняют в кризисе лидера объединенной оппозиции Дональда Туска

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Большинство польских граждан считают, что в разразившемся в республике конституционном кризисе виноват лидер бывшей правящей партии "Право и справедливость" (ПиС) Ярослав Качиньский. Такой точки зрения придерживаются 34,4% участников опроса, проведенного исследовательским центром United Surveys по заказу интернет-портала Wirtualna Polska.

При этом 25,8% респондентов обвиняют в кризисе лидера объединенной оппозиции Дональда Туска, а еще 20,3% полагают, что главная вина лежит на президенте Польши Анджее Дуде.

В исследовании отмечается, что большая часть критиков Качиньского поддерживает действия объединенных левых сил, а возлагающие главную вину за кризис на Туска являются сторонниками ПиС.

Опрос был проведен 10 января на территории всей Польши с участием 1 тыс. респондентов.

О начале конституционного кризиса в Польше заговорили после ареста 10 января бывшего министра внутренних дел Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика, которые являлись депутатами Сейма (нижней палаты парламента) от ПиС и были лишены депутатских мандатов. Арест был произведен по решению суда несмотря на помилование в 2015 году этих политиков Дудой.