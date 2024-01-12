Володин поблагодарил работников прокуратуры за ответственное отношение к своему делу

Председатель Госдумы отметил, что прокуратура обеспечивает надзор за исполнением законов, защищает права и свободы граждан и вносит вклад в укрепление законности и правопорядка

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил работников прокуратуры за профессионализм, принципиальность и ответственное отношение к своему делу. Об этом говорится в поздравлении с профессиональным праздником, опубликованном на сайте палаты парламента.

"Спасибо работникам прокуратуры за профессионализм, принципиальность, ответственное отношение к своему делу, ветеранам - за наставничество и готовность делиться опытом. Желаю успехов и всего наилучшего", - сказал Володин.

Председатель Госдумы отметил, что прокуратура обеспечивает надзор за исполнением законов, защищает права и свободы граждан и вносит вклад в укрепление законности и правопорядка.

12 января в России отмечается День работника прокуратуры.