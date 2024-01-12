В Русском географическом обществе сообщили о планах мореплавателей идти по Красному морю

Исполнительный директор Томского отделения организации Юлия Калюжная отметила, что участники российской кругосветки надеются, что ко времени прохода "все уже будет спокойно"

ТОМСК, 12 января. /ТАСС/. Российские путешественники, совершающие международную кругосветную экспедицию "По пути русских кругосветных мореплавателей", не намерены отказываться от маршрута через Красное море, несмотря на обострившийся конфликт между хуситами и странами Запада. Они рассчитывают, что к моменту их выхода в Красное море ситуация успокоится, сообщила ТАСС начальник берегового штаба экспедиции, исполнительный директор Томского отделения Русского географического общества Юлия Калюжная.

"Завтра выходим из Джакарты в направлении Таиланда. Идем через Красное [море]! Пока такой план, ближе к цели уточнимся", - сказала Калюжная, добавив, что подойти к Красному морю путешественники планируют в марте.

По ее словам, участники российской кругосветки надеются, что ко времени прохода через Красное море "все уже будет спокойно".

О кругосветке

Руководитель экспедиции Евгений Ковалевский (Томск) и капитан экспедиции Станислав Березкин (Новосибирск) начали свою экспедицию "По пути русских кругосветных мореплавателей", проходящую под эгидой Томского отделения Русского географического общества, 1 июля 2021 из Кронштадта. Она проходит по тем же маршрутам, которыми когда-то следовали Иван Крузенштерн (1770-1846), Федор Литке (1797-1882) и Фаддей Беллинсгаузен (1778-1852).

28 февраля прошлого года путешественники начали пересекать Тихий океан, где потерпели крушение и потеряли тримаран. Для продолжения экспедиции они использовали похожее судно - парусный надувной катамаран. Однако в начале сентября 2023 года недалеко от Австралии на катамаран напали акулы. Экипаж спасли, но участники кругосветки остались без судна и оборудования. В Австралии один из меценатов предоставил мореплавателям твердокорпусный парусник, на котором они и продолжают путешествие.