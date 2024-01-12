В Оренбурге два рейса ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

Еще два задержаны, сообщили в пресс-службе международного аэропорта региона

ТАСС, 12 января. Два авиарейса в Оренбург ушли на запасные аэродромы из-за непогоды, еще два рейса были задержаны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе международного аэропорта Оренбурга.

"Один рейс ушел на запасной [аэродром] в Самару, один - в Казань, один рейс задержан с вылетом из Шереметьево. Рейс из Казани уже вернулся. Еще один рейс задержан с вылетом из Оренбурга в Шереметьево с 06:05 (04:05 мск). Он готовится к вылету", - сообщили в аэропорту.

В пресс-службе уточнили, что в Самару ушел борт, следовавший из Шереметьево в Оренбург. На запасной аэродром в Казань отправился авиарейс Санкт-Петербург - Оренбург, позже он прибыл в Оренбург и вылетел обратно в Санкт-Петербург.

В регионе в настоящее время идет обильный снегопад. По информации ГУ МЧС по Оренбургской области, местами ожидается очень сильный ветер - с порывами до 27 м/с.