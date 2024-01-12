12 января, 07:04
Военная операция на Украине

В Белгороде на автобусных остановках установят модульные конструкции

Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что это необходимо для защиты жителей от обстрелов со стороны ВСУ

ТАСС, 12 января. Модульные конструкции, которые изготавливаются для Минобороны РФ, установят на автобусных остановках в Белгороде, чтобы защитить горожан от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также 14 остановок уже обложены бетонными блоками и мешками с песком, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"За последние дни девять остановок обложены мешками с песком, пять остановок обложены бетонными плитами. Есть очень хорошая идея со стороны мэра Белгорода Валентина Валентиновича Демидова использовать модульные конструкции, которые изготавливаются для Министерства обороны. Будем устанавливать их в местах скопления жителей, в том числе там, где невозможно обложить остановки мешками с песком или блоками", - написал он.

Губернатор также сообщил, что власти будут ориентироваться на пожелания и советы жителей Белгорода.

Вооруженные силы Украины 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. 31 декабря Минобороны РФ заявило об ответном ударе по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери. 

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