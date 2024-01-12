В Карачаево-Черкесии начнут капремонт 14 общеобразовательных школ

Работы в шести учебных заведениях планируют завершить в 2024 году, остальные восемь отремонтируют в 2025 году

ЧЕРКЕССК, 12 января. /ТАСС/. Капитальный ремонт зданий 14 общеобразовательных организаций Карачаево-Черкесии начнется в этом году по программе "Модернизация школьных систем образования", сообщил глава региона Рашид Темрезов.

"Программа по капремонту и оснащению зданий общеобразовательных учреждений реализуется в республике с 2022 года. Всего за время ее реализации отремонтировали 42 школы (45 зданий). В 2024 году начнем ремонт 14 зданий общеобразовательных учреждений, 6 из которых завершим в текущем году, остальные восемь - в 2025", - написал Темрезов в Telegram-канале.

После капитального ремонта открылась одна из старейших школ Черкесска - СОШ № 6, в которой обучаются более 1,1 тыс. детей.

"Вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым посетили школу № 6 Черкесска. Теперь это комфортное, отвечающее современным требованиям образовательное пространство для тысячи ребят. В рамках программы "Модернизация школьных систем образования", разработанной по поручению президента России, проведены все необходимые работы, начиная от обновления фасада здания до благоустройства школьного двора. Были учтены все пожелания учащихся родителей и педагогов школы", - отметил Темрезов.

Глава республики рассказал также о начале строительства еще одного корпуса СОШ №6 на 400 мест, что позволит решить проблему двусменного обучения в этой школе. Строительные работы планируется завершить к концу текущего года.

В столице КЧР в этом году начался капремонт двух крупных школ Черкесска - гимназий №5 и №17, ремонтируется по программе также СОШ №3.