Пассажиры самолета Alaska Airlines потребовали компенсации от Boeing после разгерметизации

По данным Axios, в иске указывается, что в результате инцидента они получили травмы

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Пассажиры самолета Alaska Airlines Boeing 737 MAX-9, совершившего 5 января экстренную посадку из-за разгерметизации в аэропорту города Портленд (штат Орегон), подали в суд на компанию Boeing. Об этом сообщил портал Axios.

В иске, поданном в вашингтонский суд от имени неназванных шести пассажиров, находившихся на борту в прошлую пятницу, указывается, что в результате инцидента они получили травмы. После того, как на высоте нескольких тысяч метров у самолета вырвало дверь аварийного выхода, "произошла разгерметизация, вследствие чего у мальчика сорвало рубашку", а у других пассажиров исчезли мобильники, говорится в документе. Истцы добиваются проведения судебного разбирательства для определения суммы нанесенного им ущерба.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США уже начало расследование в отношении компании Boeing после разгерметизации самолета. Цель расследования, согласно уведомлению регулятора, - выяснить, смогла ли Boeing "обеспечить соответствие готовой продукции утвержденному проекту и ее безопасную эксплуатацию в соответствии с нормами FAA".

Ранее управление распорядилось приостановить эксплуатацию Boeing 737 MAX 9.

Boeing 737 - семейство узкофюзеляжных ближне-среднемагистральных пассажирских и транспортных самолетов. Он производится корпорацией Boeing с 1967 года. Boeing 737 стал самым массовым пассажирским самолетом за всю историю пассажирского авиастроения, 13 марта 2018 года был поставлен десятитысячный самолет.