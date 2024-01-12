Очередь под Псковом на въезд в РФ из Латвии увеличилась до 130 грузовиков

По данным Федеральной таможенной службы, с начала недели она выросла почти вдвое

ПСКОВ, 12 января. /ТАСС/. Очередь на въезд из Латвии в Россию через участки государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска "Бурачки" и "Убылинка", с начала этой недели увеличилась почти вдвое, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Сейчас в очереди на въезд на этих двух пунктах пропуска находятся 130 грузовиков.

"Бурачки", вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество АТС [автотранспортных средств] перед пунктом пропуска - 70", - сообщается на сайте ФТС. На пункте пропуска "Убылинка" в очереди находятся 60 фур. При этом в начале недели всего на участке российско-латвийской границы в очереди было 70 грузовиков.

В середине апреля 2023 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что из-за действий Эстонии и Латвии на участке границы, проходящей по территории региона, были нарушены логистические цепочки и под ударом находился сектор грузоперевозок. В 2023 году ФТС сообщила, что таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с РФ и Белоруссией, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах.