В ЛНР заявили о потребности в специалистах по транспортировке, педагогах и врачах

Директор республиканского центра занятости Андрей Дмитриенко отметил, что для привлечения кадров в регионе регулярно проводят ярмарки вакансий

ЛУГАНСК, 12 января. /ТАСС/. Луганская Народная Республика испытывает наибольшую потребность в педагогах и специалистах в сфере транспортировки и хранения грузов, сообщил ТАСС директор республиканского центра занятости Андрей Дмитриенко.

"Наибольшая потребность работодателей по направлениям экономической деятельности отмечается в транспортировке и хранении - 14,4% от общего количества актуальных вакансий, в образовании - 14,3%, обрабатывающих производствах и деятельности в области здравоохранения и социальных услуг - по 13,5%, добыче полезных ископаемых - 6,5%, торговле оптовой и розничной, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов - 6,1%", - сказал он.

Дмитриенко добавил, что для привлечения кадров в регионе регулярно проводят ярмарки вакансий, также республиканский центр занятости направляет вакансии, поступившие от работодателей республики, в другие субъекты РФ.