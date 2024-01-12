Поклонники несут цветы в Малый театр в память о Юрии Соломине

Народный артист СССР умер 11 января в возрасте 88 лет

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Поклонники народного артиста СССР Юрия Соломина, умершего 11 января, несут цветы в Государственный академический Малый театр, которым 35 лет он руководил, передает корреспондент ТАСС.

Зрительский вход театра открыт с 11:00 для возложения цветов к портрету Соломина в нижнем фойе. Рядом с портретом на столе есть тетрадь, в которой можно оставить соболезнования. Зеркала прикрыты черными тканями. Под афишей у входа горит свеча.

Ранее соболезнования родным и близким худрука выразил президент РФ Владимир Путин. Он назвал смерть Соломина невосполнимой утратой для отечественной культуры, для всей России. Президент отметил, что Соломин был хранителем легендарных традиций русского классического театра, а подвижническое служение избранному делу, внутреннее достоинство, порядочность снискали народному артисту СССР высочайшее признание и поистине всенародную любовь.

Соболезнования в связи со смертью артиста выразили, в частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова, коллеги по театру и кино. Они отметили многогранный талант актера и режиссера, его деятельность на посту худрука, вклад в популяризацию национальной культуры и утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей в сознании современников. Рассказали, что Соломин чувствовал театр всеми своими нервами, ощущал его как свой родной дом, называли абсолютным рыцарем Малого театра, камертоном эпохи советского и российского театра и кино, мудрым наставником и подлинным человеком искусства.

Соломин умер в возрасте 88 лет. 9 января артиста выписали из больницы после инсульта. Прощание с ним состоится 15 января на Исторической сцене Малого театра.