Во Владимире из-за морозов отменили забег в костюмах Дедов Морозов

По информации Гидрометцентра, в ночь на 13 января температура в регионе опустится до минус 27 градусов

ТАСС, 12 января. Традиционный забег Дедов Морозов, который был запланирован на 13 января, отменили во Владимире в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек, запланированный на 13 января 2024 года, отменен", - говорится в сообщении.

По информации Гидрометцентра, в ночь на 13 января температура во Владимирской области опустится до минус 27 градусов, в дневные часы ожидается минус 19 градусов.

Забег на 600 м от Золотых ворот до Соборной площади должен был пройти во Владимире в тринадцатый раз. В 2023 году в нем приняли участие около 1 тыс. человек.