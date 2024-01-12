В Великом Устюге в зоосаде Деда Мороза поселились краснокнижные орланы

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что в вольере созданы условия для гнездования и места для кормления

ТАСС, 12 января. Молодая пара белоплечих орланов - самых крупных орлов на планете - поселилась в зоосаде Деда Мороза в Великоустюгском округе Вологодской области, сообщила администрация зоосада. Белоплечие орланы гнездятся только на территории России, все виды орланов занесены в Красную книгу России.

"Пара орланов прибыла в зоосад в вотчине Деда Мороза из центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Птицы еще молодые. Самке два года, самцу один. Для новых жителей зоосада специально построили новый просторный вольер, где орланы смогут чувствовать себя комфортно", - привела администрация зоосада слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой в Telegram-канале.

По словам Акуловой, в вольере созданы условия для гнездования, места для кормления. Сейчас молодая пара осваивается на новом месте и начинает привыкать к сотрудникам, которые с ними работают. Специалисты внимательно следят за состоянием птиц, режимом кормления.

Белоплечие орланы гнездятся на Камчатке, острове Онекотан на Курилах, в прибрежной зоне Охотского моря, в низовьях реки Амур, на севере Сахалина и на Шантарских островах.

В вотчине Деда Мороза под Великим Устюгом есть двухэтажный деревянный терем волшебника, "Тропа сказок", зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, детский контактный зоопарк, круглогодичный детский лечебно-оздоровительный комплекс, гостиницы, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека волшебника, его ледник, кузница, "Лесная аптека" и "Дом ремесел". В Великом Устюге популярны у путешественников городская резиденция Деда Мороза, его почта и дом моды.