В Госдуму внесли законопроект о запрете штрафовать граждан за лайки в соцсетях

Его разработали для гуманизации правосудия, указано в пояснительной записке

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России от партии "Новые люди" Владислав Даванков внес в палату парламента с отрицательным отзывом правительства РФ законопроект о запрете привлекать граждан к административной ответственности за лайки в социальных сетях. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Инициатива предлагает дополнить статьи КоАП о возбуждении ненависти и о дискредитации российской армии примечанием, что это не распространяется на выражение эмоций в виде выставления отметок к публикациям в социальных сетях. Под таким выражением эмоций законопроектом предлагается считать "выставление любой отметки к публикациям в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предусмотренной программным обеспечением сайта или приложения или иных ресурсов, которая используется для выражения отношения пользователей к опубликованному сообщению".

В пояснительной записке указано, что законопроект разработан для гуманизации правосудия и уточнения судебной практики по делам, связанным с обвинительными решениями за реакции к публикациям в социальных сетях.

В сентябре 2023 года правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект. В частности, отмечалось, что пояснительная записка к законопроекту "не содержит статистических данных и иных сведений, свидетельствующих о наличии системных проблем правоприменения и подтверждающих необходимость внесения предлагаемых изменений". В отзыве, который был дан в ноябре 2023 года, позиция кабмина не изменилась.