Курганское правительство ввело новую меру поддержки молодых медработников

Обладатели гранта будут получать в течение года ежемесячные выплаты в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Правительство Курганской области ввело новую меру поддержки для 100 молодых медработников региона. Обладатели гранта будут получать в течение года ежемесячные выплаты в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей в зависимости от своей квалификации, сообщили в пресс-службе губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

"Приняли решение с января этого года выплачивать дополнительно <...> областные гранты 100 лучшим молодым специалистам наших медучреждений. Коллеги из Депздрава до конца месяца обещают провести конкурсный отбор среди молодых врачей и средних медицинских специалистов. Победители в течение всего года будут ежемесячно вдобавок к зарплате получать от 5 тыс. до 10 тыс. рублей в зависимости от квалификации", - цитирует Шумкова пресс-служба.

Участвовать в конкурсе могут медработники в возрасте до 30 лет с высшим медицинским образованием и до 25 лет - со средним медицинским образованием. Кандидаты должны работать в медучреждениях региона не более трех лет. Заявки на участие принимаются до 22 января.