В Крыму закрыли подъезды на Ай-Петри из-за непогоды

По словам замначальника ГУ МЧС по республике Андрея Павлюченко, в регионе прогнозируется ухудшение дорожной обстановки

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Проезд к плато Ай-Петри в Крыму закрыт из-за непогоды со стороны Ялты и села Соколиного, в регионе прогнозируют ухудшение дорожной обстановки. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Андрея Павлюченко.

"По большей части территории Республики Крым идет снег, наиболее сложная ситуации складывается в центральной части, а также предгорных районах. Въезд на гору Ай-Петри со стороны города Ялты, со стороны села Соколиного закрыт, рекомендуем ограничить использование личного автотранспорта", - сказал Павлюченко.

По словам замначальника ГУ МЧС, в регионе прогнозируется ухудшение дорожной обстановки, возможен гололед, налипание мокрого снега.

Ранее в Крыму продлили по 13 января штормовое предупреждение из-за снега, сильного ветра на южном побережье и в горах до 25 м/с, а также гололеда.

Гора Ай-Петри является одной из самых популярных достопримечательностей курортной столицы Крыма - Ялты. С высоты 1 153 м открывается вид на южный берег Крыма.