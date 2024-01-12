В 2023 году российские прокуроры восстановили права более 1 млн граждан

Генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что "в числе первоочередных были задачи реализации в полном объеме мер поддержки для военнослужащих, находящихся на линии боевого соприкосновения, а также членов их семей"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские прокуроры в 2023 году восстановили права более 1 млн граждан. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня работника прокуратуры РФ.

"События прошедшего года, а он был весьма непростым, со всей очевидностью показали, что прокуратуру не зря считают одной из самых надежных государственных структур. В указанный период на всех направлениях надзора оставалась доминирующей правозащитная деятельность. Нам удалось восстановить нарушенные права более 1 млн наших граждан", - сообщил он.

По его словам, "в числе первоочередных были задачи реализации в полном объеме мер поддержки для военнослужащих, находящихся на линии боевого соприкосновения, а также членов их семей". Прокуроры добивались своевременного перечисления денежного довольствия, социальных и страховых выплат, предоставления региональных льгот. "Во многих случаях помощь носила сугубо персональный характер", - подчеркнул Краснов. Для этого во взаимодействии с фондом "Защитники Отечества" оказывалось содействие в реабилитации раненых, социальном патронаже, трудоустройстве, зачислении детей в образовательные учреждения.

Под особым контролем находились вопросы охраны материнства и детства - "в этой крайне чувствительной сфере прокуроры в рамках компетенции помогали многодетным, малообеспеченным, неполным семьям справиться с трудными жизненными ситуациями". Пристальное внимание также уделялось оказанию паллиативной помощи маленьким пациентам, в том числе воспитанникам детских домов и интернатов. Решались проблемы людей при получении медицинской помощи, обеспечении необходимыми лекарствами и специальными изделиями. Защищались права ветеранов и инвалидов, целых трудовых коллективов. В постоянном режиме отслеживались обоснованность тарифов на услуги ЖКХ и их качество, расселение ветхого и аварийного жилья, исполнение программ капитального ремонта домов.