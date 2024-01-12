Генпрокурор РФ назвал приоритеты работников прокуратуры в 2024 году

По словам Игоря Краснова, основные усилия будут направлены на поддержку СВО и снижение социальной напряженности

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Основные усилия российских прокуроров в 2024 году будут направлены на поддержку специальной военной операции и снижение социальной напряженности в обществе. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня работника прокуратуры РФ.

"Вопросы, которые нам предстоит держать на контроле в наступившем году, как прежде, многогранны и масштабны. Во многом они производны от общегосударственных задач повышения уровня жизни граждан", - подчеркнул генпрокурор.

"Прежде всего, это обеспечение конституционной законности и национальной безопасности, противодействие терроризму, религиозной нетерпимости, коррупции. Средствами надзора будем добиваться максимального снижения социальной напряженности в обществе", - отметил Краснов.

"В условиях продолжения специальной военной операции основные усилия военных и территориальных прокуроров должны быть нацелены на обеспечение правопорядка в войсках, законности использования бюджетных средств, чтобы все необходимое для победы над фашизмом и бандеровщиной у наших воинов было", - заявил генпрокурор России.

"Для успешного решения всех стоящих перед нами задач важно не снижать оперативности и наступательности в работе. Я убежден, что слаженные и профессиональные действия, высочайшая ответственность за порученное дело будут этому способствовать", - сказал он.