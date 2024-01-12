ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 80%

По данным опроса, деятельность правительства одобряют 54,7% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 54,7% россиян

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 25 по 30 декабря, составляет 78,8%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,8% участников опроса (минус 1,2 п. п.), а уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,3 п. п. и составляет 76,8%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 54,7% опрошенных (плюс 1 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 54,7% респондентов (плюс 0,2 п. п.). О доверии Мишустину заявили 61,9% опрошенных (минус 1 п. п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 30,7% (минус 1,9 п. п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 30,9% (плюс 1,7 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 17,3% (плюс 1,2 п. п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 6,9% (минус 2 п. п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 42,9% (плюс 0,7 п. п.), КПРФ - 8,3% (минус 0,5 п. п.), ЛДПР - 8% (минус 0,6 п. п.), "Справедливой России - За правду" - 4,8% (плюс 0,4 п. п.), "Новых людей" - 4,3% (минус 0,2 п. п.).