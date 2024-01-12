Собянин: в Москве выполнили более 4 тыс. решений после голосования в "Активном гражданине"

Одним из самых популярных стало голосование за имя для малышки-панды из Московского зоопарка

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Более 6,7 млн человек присоединились к проекту "Активный гражданин" с 2014 года, в Москве было реализовано свыше 4 тыс. решений по итогам голосований. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Больше 4 тыс. реализованных решений: как город изменился благодаря участию жителей в проекте "Активный гражданин". Провели уже свыше 6 тыс. голосований. По их результатам были благоустроены десятки улиц, переулков, бульваров и площадей", - написал Собянин.

По его словам, мнение москвичей повлияло и на транспортную сферу. К примеру, был поддержан проект строительства Московских центральных диаметров, выбраны названия для Большой кольцевой линии метро и Московского скоростного диаметра. Кроме того, активные граждане дали названия улицам и бульварам, площадям и скверам, станциям метро, первому речному электросудну, виртуальному помощнику городского транспорта.

Благодаря участию москвичей в проекте имена появились у обитателей Московского зоопарка, "Москвариума" и "Городской фермы" ВДНХ. Одним из самых популярных стало недавнее голосование за имя для малышки-панды из Московского зоопарка, добавил мэр.

"Проект работает с 2014 года, к нему присоединились свыше 6,7 млн человек", - напомнил Собянин.