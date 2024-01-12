Более 60% опрошенных японцев не хотят участвовать в кампании Токио в отношении Южных Курил

По результатам общенационального опроса властей Японии, 45,7% респондентов не верят в способность государства получить контроль над островными территориями

ТОКИО, 12 января. /ТАСС/. По меньшей мере 62,4% жителей Японии в той или иной степени не собираются принимать участие в кампании, которая ведется в стране относительно южных Курильских остров и включает сбор подписей. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, организованного японскими властями.

Согласно опубликованным результатам опроса, 45,7% его участников не верят в способность Японии получить контроль над этими территориями. При этом 28,3% респондентов не разбираются, в чем именно заключается соответствующая деятельность Токио, еще 25,4% плохо понимают содержание данной проблемы.

Исследование проводилось с помощью почтовой рассылки с октября по ноябрь 2023 года. Опросники были направлены 3 тыс. человек старше 18 лет, ответы дали 54,1% из них.

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

После начала специальной военной операции РФ на Украине Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций. В связи с этим МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио о мирном соглашении.