На юге Красноярского края и в двух городах Хакасии введут режим "черного неба"

Он будет действовать с 13 января

КРАСНОЯРСК, 12 января. /ТАСС/. Режим "черного неба" в связи с неблагоприятными метеоусловиями будет введен 13 января в Абакане и Черногорске в Хакасии, а также в Минусинске на юге Красноярского края. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.

"С 07:00 (03:00 мск) часов 13 января 2024 года до 07:00 15 января 2024 года на территории Минусинска, Абакана, Черногорска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в распространенном сообщении.

При режиме "черного неба" предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

На территории Абакана находится ТЭЦ, работающая на угле. В Черногорске расположены угледобывающие предприятия. В июле 2022 года постановлением правительства РФ эти города вошли в список территорий квотирования выбросов (федеральный проект "Чистый воздух"). Минусинск находится в 17 км от Абакана, там размещена угольная Минусинская ТЭЦ, а в частном секторе есть печное отопление.