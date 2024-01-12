Суд обязал выплатить компенсацию хозяйке шпица, пропустившего случки из-за драки с собакой

Животное получило вывих после нападения соседской собаки и не смогло принять участие в двух назначенных случках в местном собаководческом клубе

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Верховный суд РФ обязал выплатить компенсацию упущенной прибыли владелице кобеля немецкого шпица с Колымы, пострадавшего в драке с соседским псом и пропустившего из-за травмы две случки. Это следует из материалов дела, опубликованных на сайте суда.

"Апелляционное определение <…> отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции", - постановил Верховный суд, отметив в мотивировочной части решения обоснованность требований истицы о компенсации ей упущенной выгоды.

Согласно материалам дела, 29 мая 2021 года в одном из дачных кооперативов Магаданской области на малого немецкого шпица напала соседская собака неустановленной породы, в результате чего шпиц получил вывих, который сделал невозможным его участие в двух назначенных ранее случках в местном собаководческом клубе. Лечение шпица обошлось в сумму около 100 тыс. рублей, ущерб же от пропущенных случек его хозяйка оценила в 70 тыс. рублей.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск о компенсации вреда, взыскав с хозяйки напавшей собаки 16 тыс. рублей за лечение и 49 тыс. рублей за упущенную выгоду. Однако вышестоящие судебные инстанции изменили первоначальное решение, лишив хозяйку шпица компенсации упущенной выгоды. В свою очередь Верховный суд РФ счел такую трактовку закона необоснованной, так как в деле представлены доказательства того, что случки действительно были назначены и предполагали соответствующую оплату, а единственной причиной их пропуска стала полученная из-за соседской собаки травма. "С учетом изложенного довод суда апелляционной инстанции о вероятностном характере дохода сам по себе не исключает взыскание упущенной выгоды", - отметил Верховный суд.

Теперь дело вернется в Магаданскую область, где в соответствии с решением Верховного суда местный суд должен определить размер компенсации упущенной выгоды хозяйки шпица.