В парках Подмосковья отпразднуют Старый Новый год

Пройдет праздник "Хороводы, снеговики и сдобы", "Елки, санки, парки", состоится музыкальная интерактивная программа "Здравствуй, Старый Новый год!"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, приуроченные к Старому Новому году, пройдут в парках Московской области 13 и 14 января. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

"В парках культуры и отдыха Подмосковья 13 и 14 января состоятся областные мероприятия. В субботу пройдет праздник "Хороводы, снеговики и сдобы", в воскресенье - "Елки, санки, парки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что 13 января в Пестовском парке в Балашихе состоится музыкальная интерактивная программа "Здравствуй, Старый Новый год!". В парке "Елочки" в Домодедове будут работать караоке и фотозона, также пройдет выступление народного фольклорного коллектива. В сквере В.А. Зайцева в Коломне гостям представят театрализованный концерт "Новогодний огонек" и конкурс маскарадных костюмов.

Кроме того, 14 января посетители парка семейного отдыха в Дубне смогут принять участие в командных играх "Снежный боулинг" и спортивных эстафетах. В парке "Пегас" в Егорьевске состоятся детский мульт-квест с аниматором "Следопыт", конкурс "Теплые снежки", также будет работать фотозона "Северное сияние".

В министерстве добавили, что всего областные мероприятия проведут более 50 парков культуры и отдыха Подмосковья.