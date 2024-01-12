Авербух анонсировал открытие ледовой арены "Наследие" в Калужской области

Арена начнет работать в феврале 2024 года, сообщил серебряный призер Олимпиады

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Ледовая арена "Наследие" в Балабаново Калужской области откроется в феврале 2024 года, сообщил на открытии Дня Калужской области на Международной выставке-форуме "Россия" серебряный призер Олимпиады, хореограф, продюсер и режиссер Илья Авербух.

"Мы уже 1,5 года пытаемся реализовать и наконец реализуем проект [по строительству ледовой арены "Наследие"]. Идут сложнейшие работы. <...> Мы через несколько месяцев, а точнее в феврале в Балабаново откроем ледовый центр", - сказал он.

Он отметил, что ледовая арена станет "большой точкой притяжения".

Ранее Авербух сообщал, что арена станет первой среди центров "Наследия", где построят сразу две площадки - открытую и закрытую. Обе сделают из искусственного льда и подключат к единой холодильной установке. Концепция ледовых центров "Наследие" заключается в их мобильности и коротких сроках реализации строительства.

Министр спорта региона Олег Сердюков ранее сообщал, что строительство арены оценивается в 320 млн рублей.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.