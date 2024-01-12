Семье погибшего в зоне СВО Героя РФ Егорова вручили "Золотую Звезду" Героя ДНР

В 2023 году он был также награжден медалью "За укрепление боевого содружества"

ЯКУТСК, 12 января. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев вручил "Золотую Звезду" Героя Донецкой Народной Республики семье Героя России Дмитрия Егорова, погибшего в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Глава Якутии Айсен Николаев сегодня, 12 января, вручил семье Героя Российской Федерации Дмитрия Егорова, погибшего в зоне специальной военной операции, "Золотую Звезду" Героя Донецкой Народной Республики", - говорится в распространенном сообщении.

Николаев вручил награду отцу Егорова Николаю. Он от имени семьи выразил благодарность главе ДНР Денису Пушилину. Высшая награда республики была присвоена военнослужащему посмертно указом главы региона от 21 ноября 2023 года.

О Герое РФ

В Минобороны РФ сообщали, что рядовой 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Егоров был посмертно представлен к званию Героя РФ за героизм, отвагу и мужество, проявленные в бою против Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Новомайорское. Как уточняли в военном ведомстве, во время боя непрерывным огнем из стрелкового оружия рядовой ликвидировал часть штурмовой группы ВСУ и таким образом заставил противника отступить. При этом Егоров получил тяжелое ранение, которое стало для него смертельным.

Егоров родился 27 января 1975 года в Сунтарском районе Якутской АССР. В 1991 году окончил Арылахскую среднюю общеобразовательную школу. В 2023 году был также награжден медалью "За укрепление боевого содружества".