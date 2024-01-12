Под Калугой сняли ограничения на использование БПЛА для тестирования беспилотников

В регионе ранее также создали учебный центр летательных аппаратов

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Власти Калужской области приняли решение снять ограничения на полеты дронов в специальном центре для испытания БПЛА. Об этом ТАСС сообщил губернатор Владислав Шапша на Международной выставке-форуме "Россия".

"Мы выбрали для себя три составляющих, которые нам наиболее интересны, - это сборка БПЛА и производство двигателей для них, это уже делается сейчас. Это создание испытательного центра летательных аппаратов. <...> Центр создан, у нас есть соглашение с правительством Москвы, у нас есть соглашение с компанией "Аэромакс". <...> Мы даже специальное решение приняли, с одной стороны, по ограничениям неба в связи с близостью СВО, но для этих проектов мы сняли ограничение. Наверное, это ни один окрестный регион не сделал", - сказал глава региона.

Ранее ТАСС сообщал, что власти Калужской области совместно с компанией "Аэромакс" создадут в регионе учебный центр на базе площадки для тестирования и испытания гражданских беспилотных летательных аппаратов, инфраструктуру которой также планируется усовершенствовать.

"Это отдельная отрасль - испытания и обучение персонала пользованию этими аппаратами. С компанией "Аэромакс" мы в Калужской области уже создали <...> и развиваем центр тестирования и испытания гражданских беспилотных летательных аппаратов на базе аэродрома Михеево. Это не просто взлетная полоса, это серьезный информационный, технологический комплекс, который позволяет отслеживать параметры аппаратов на всех этапах, пока он находится на испытаниях", - отмечал ранее губернатор.

В декабре 2022 года в Калужской области вводился запрет на использование беспилотников, квадрокоптеров, аэростатов и малолитражных судов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.