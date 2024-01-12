В Испании задержали 22 экоактивистов за ущерб на полмиллиона евро

По информации агентства EFE, членов организации Futuro Vegetal обвиняют в 65 преступных акциях

МАДРИД, 12 января. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала в разных частях страны 22 членов экологической организации Futuro Vegetal по подозрению в причинении ущерба на сумму свыше €500 тыс. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, экоактивистов обвиняют в 65 преступных акциях. Задержания были произведены скоординировано в разных городах страны, в том числе в Мадриде и Барселоне.

Ранее сторонники Futuro Vegetal неоднократно устраивали акции в Испании. Они нарушали работу столичного аэропорта, блокировали движение на дорогах Мадрида, обливали краской здание парламента королевства. В 2022 году двое активистов также приклеились руками к рамам картин "Маха обнаженная" и "Маха одетая" испанского художника Франсиско Гойи (1746-1828) в Национальном музее Прадо в Мадриде.