В Москве в районе Южное Бутово достроят ФОК с бассейном

Для завершения строительства застройщику будет предоставлен дополнительный земельный участок

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном в Чечерском проезде столицы будет достроен. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Для завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, которое было начато еще в 2016 году, застройщику будет предоставлен дополнительный земельный участок", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что площадь ФОКа составит 3,45 тыс. кв. м, а высота здания не превысит 14 м.

Строительство ФОКа в районе Южное Бутово было начато в 2016 году по адресу: Чечерский пр-д, вл. 22. В 2018 году стройка остановилась на стадии монолитных работ из-за выявленных отклонений от утвержденного проекта.

"В результате проработки и обследования конструкций установлена возможность завершения строительства. Проект здания был доработан", - заключили в стройкомплексе.