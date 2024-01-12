Таджикским трудовым мигрантам в РФ выплатили задолженность по зарплате на 244 млн рублей

В качестве наиболее частой причины образовавшейся задолженности называют отсутствие трудовых договоров

ДУШАНБЕ, 12 января. /ТАСС/. Таджикские трудовые мигранты при содействии представительства Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в РФ смогли вернуть задолженность по зарплате на общую сумму свыше 244 млн российских рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В 2023 году при содействии соответствующих органов Российской Федерации была возвращена невыплаченная заработная плата граждан [Таджикистана] в размере 244,612 млн рублей", - говорится в сообщении на сайте министерства. В качестве наиболее частой причины образовавшейся задолженности представительство называет отсутствие трудовых договоров. Отмечается, что в таких случаях ведомство обращается с заявлением в суд и вопрос "обычно разрешается положительно". В связи с этим Минтруда рекомендует гражданам Таджикистана в соответствии с законодательством РФ обязательно заключать трудовой договор с работодателем и хранить его оригинал.

Вместе с тем ведомство напоминает об изменении требований к иностранным гражданам в России, получившим патенты, в соответствии с которыми они обязаны в течение двух месяцев со дня выдачи патента уведомить территориальные органы Главного управления по вопросам миграции МВД РФ. При невыполнении требования патент будет аннулирован без предупреждения, новый можно будет получить ровно через год, а также будет сокращен период пребывания на территории России.