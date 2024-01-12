Мединский заявил, что Кирилло-Белозерский музей-заповедник стал символом Русского Севера

Помощник президента назвал его "одной из жемчужин в сокровищнице российской культуры"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Помощник президента России Владимир Мединский поздравил коллектив Кирилло-Белозерского музея-заповедника со 100-летием.

"Музей за годы своего существования стал настоящим символом Русского Севера и одной из жемчужин в сокровищнице российской культуры. Уникальная вековая архитектура, богатейшая коллекция, использование самых современных музейных технологий закономерно влекут к себе тысячи паломников и туристов из России и множества других стран. Достигнутые успехи были бы невозможны без слаженной работы большого коллектива возглавляемого вами учреждения, от которого требуется не только высокий профессионализм, но и неравнодушие и искренняя нацеленность на достижение результата", - привела пресс-служба музея слова Мединского.

Как отметил генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов, у 100-летия музея нет точной даты. Юбилей считают от самого раннего сохранившегося отчета о работе музея в 1924 году. "Вся работа музея в этом году посвящена столетию. Основное торжество состоится в начале сентября", - привела пресс-служба слова гендиректора.

В юбилейный год Кирилло-Белозерский музей-заповедник завершит реставрацию Больших Больничных палат, церкви Преображения, откроет четыре новых постоянных экспозиции, покажет коллекцию иеромонаха Антония, привезет из Перми работы лучших русских художников и отметит 225-летие А.С. Пушкина.

Музей планирует открыть в этом году 23 выставки, в рамках которых представит тысячи экспонатов из своих фондов. Посетители увидят предметы из коллекций дерева и металла, народных тканей и керамики, живописи и графики. Площадками для показа музейных коллекций станут не только Кирилло-Белозерский музей-заповедник и его филиалы, но и музеи-партнеры: Государственный Эрмитаж, Сергиево-Посадский музей-заповедник, Воронежский художественный музей, научно-познавательный центр "Зеленая планета" (Череповец), выставочно-просветительский отдел "Шолохов-центр" (Ростов-на-Дону), Тульский выставочный зал.

Основанный в 1397 году монахом Кириллом Кирилло-Белозерский монастырь, на территории которого 100 лет назад был создан музей-заповедник, является крупнейшим православным монастырем-крепостью из дошедших до нас со времен Древней Руси. Крепость является вершиной средневекового фортификационного искусства. Состоит из 11 каменных церквей, колокольни, двух трапезных, двух больниц, жилых и хозяйственных построек, находящихся в окружении двойного кольца крепостных укреплений XVI и XVII веков. Ансамбль включен в свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.