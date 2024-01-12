Водители из регионов России в 2023 году оплатили проезд по МСД около 215 тыс. раз

В числе лидеров по доле оплат - жители Санкт-Петербурга и Тверской области

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Жители регионов России в 2023 году оплатили проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) около 215 тыс. раз. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП).

"Около 215 тыс. раз водители из других регионов оплатили проезд по Московскому скоростному диаметру за 2023 год. При этом доля транзитных проездов по МСД не превышает 1%. Для жителей Москвы и Подмосковья проезд по магистрали был и остается бесплатным", - значится в сообщении.

Отмечается, что в числе лидеров по доле оплат - жители Санкт-Петербурга и Тверской области, на них приходятся 14,6% и 13,6% транзакций. На третьем месте водители из Рязанской области с 6%.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы создали дополнительную межрайонную транспортную связь, благодаря которой время на дорогу по некоторым направлениям снизилось на 25-50%. Для водителей из других регионов, которые хотят проехать через столицу, транзит платный. Однако доля таких поездок минимальна, это говорит о том, что трасса по большей части используется именно москвичами для быстрого и удобного перемещения внутри города", - добавил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.

Заммэра подчеркнул, что МСД входит в тройку самых популярных трасс города. "Она создана, чтобы сделать путь москвичей и жителей Подмосковья на работу и домой быстрым и удобным, не пересекающимся с транзитным трафиком", - заключил Ликсутов.