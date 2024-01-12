В Саратове 13 января отменили занятия для 5-6 классов из-за морозов

В мэрии сообщили, что в регионе ожидается до минус 19 градусов

САРАТОВ, 12 января. /ТАСС/. Занятия отменили 13 января для учеников 5-6 классов школ Саратова из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями завтра, 13 января, отменяются занятия для обучающихся 5-х и 6-х классов (первая и вторая смены) общеобразовательных учреждений, работающих в режиме шестидневной учебной недели", - говорится в сообщении.

В администрации города напомнили, что 1-4 классы обучаются в режиме пятидневной учебной недели.

Как сообщили в мэрии со ссылкой на синоптиков, 13 января в Саратове температура днем опустится до минус 19 градусов, ночью - до минус 23 градусов. Будет дуть северо-западный ветер с порывами до 12 м/с. Существенных осадков не ожидается.