Ученые принесли цветы к месту захоронения праха Курчатова у Кремлевской стены

Глава Минобрнауки Валерий Фальков поблагодарил руководство и коллектив Курчатовского института, который в 2023 году отпраздновал 80-летие, за сохранение памяти о выдающихся исследователях страны

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Церемония возложения цветов к месту захоронения урны с прахом академика Игоря Курчатова прошла у Кремлевской стены в 121-ю годовщину со дня рождения ученого, которая отмечается в пятницу. Почтить его память пришли ученые Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", руководство Минобрнауки РФ и Российской академии наук, передает корреспондент ТАСС.

"Для того, чтобы молодежь <…> связывала свою жизнь со сферой исследований и разработок, шла в университеты и научные институты, нам важно сохранять традиции, поддерживать научные школы и помнить выдающихся людей, <…> [сделавших вклад в их развитие]. <…> Игорь Васильевич Курчатов - один из тех, чью память мы должны хранить и передавать следующим поколениям", - сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, выступая на церемонии.

Глава Минобрнауки также поблагодарил руководство и коллектив Курчатовского института, который в 2023 году отпраздновал 80-летие, за сохранение памяти о выдающихся исследователях страны.

Президент Российской академии наук Геннадий Красников в свою очередь напомнил о 300-летнем юбилее, который РАН отметит в 2024 году. "Величие Академии и ее истории делают такие замечательные люди-самородки. <…> Конечно, Игорь Васильевич - ярчайшая звезда науки и [талантливый] организатор науки, который сделал очень много", - сказал Красников, отметив, что дело ученого продолжается в тех инициативах, которые развивает сегодня НИЦ "Курчатовский институт".

Об ученом

Курчатов (1903-1960) - советский ученый, выступивший организатором и научным руководителем советского атомного проекта, а также инициатором развития способов применения ядерной энергии в мирных целях. Под его научным руководством разработан первый в Евразии ядерный реактор Ф-1, создана и испытана первая советская атомная бомба, запущена первая в мире атомная электростанция, разработаны первые отечественные атомные подводная лодка и ледокол, построен ряд уникальных научных установок. Курчатов стал основателем Лаборатории №2 (после ряда преобразований носит название НИЦ "Курчатовский институт").

Имя академика - трижды Героя Социалистического Труда, лауреата Сталинских и Ленинской премий СССР и ряда других наград - увековечено в названиях улиц и площадей 30 городов бывшего Советского Союза, а также российского города, научного центра, научно-исследовательского корабля, гимназии, аэропорта, атомной электростанции. Помимо этого, в честь Курчатова названы кратер на Луне и золотая медаль РАН.