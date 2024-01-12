Венедиктова могут оштрафовать за нарушение закона об иноагентах

Дату слушания назначат в ближайшее время, уточнили в суде

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы зарегистрировал протокол в отношении бывшего главного редактора закрытой радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова (признан в России СМИ-иноагентом) за нарушение закона об иноагентах. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Зарегистрирован административный протокол в отношении Венедиктова А. А. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Дата слушания будет назначена в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

Минюст включил Венедиктова в реестр СМИ-иноагентов 22 апреля 2022 года.