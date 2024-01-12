Песков рассказал, что Путин сам был инициатором создания нового сайта о природе

Пресс-секретарь президента отметил, что глава государства хотел сделать общедоступной информацию о заповедных территориях

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Идея создания сайта nature.kremlin.ru о природе и редких животных принадлежит президенту России Владимиру Путину. Как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства хотел сделать общедоступной подробную информацию о заповедных территориях.

В беседе с журналистами пресс-секретарь напомнил, что в четверг Путин объявил о начале работы сайта nature.kremlin.ru, который размещен на президентском интернет-портале. 11 января в России отмечался День заповедников и национальных парков.

"13 процентов территории нашей страны - это природоохранные территории", - отметил Песков, подчеркнув, что сотрудники этих заповедников и национальных парков собирают огромный массив материалов, в том числе фото- и видео. "Они никогда не становились доступны для любителей животных, а таких в нашей стране немало", - констатировал представитель Кремля.

Песков обратил внимание на то, что президент "давно, системно и постоянно уделяет большое внимание вопросам экологии, поддержки разных проектов, обеспечения сохранности отдельных видов животных". "И поэтому это (открытие специального сайта - прим. ТАСС) была его личная инициатива с тем, чтобы все эти материалы [о природе и животных] стали доступны, вся справочная информация и о заповедных территориях, и о видах животных была представлена и постоянно обновлялась на таком сайте", - объяснил пресс-секретарь.

Сам Путин, объявляя о начале работы нового сайта, заметил, что это еще один шаг вперед для того, чтобы познакомить людей, которые интересуются природой, с тем, что в России происходит в этой сфере - это касается и флоры, и фауны, и работы заповедных зон. Он уверен, что это будет интересно.

Сайт nature.kremlin.ru размещен на президентском интернет-портале. Его посетители смогут не только увидеть кадры с фотоловушек и видеокамер, но и ближе познакомиться с той или иной природоохранной территорией, узнать историю национальных парков и заповедников РФ, что нового и интересного там происходит. Информация будет регулярно обновляться и пополняться. Страницы, посвященные специальным президентским программам по защите животных, - амурского тигра, дальневосточного леопарда, белого медведя, снежного барса и белухи - также будут доступны на новом сайте.