В Югре ограничили движение по одной из крупных трасс региона из-за непогоды

Речь идет об участке автодороги северный обход Сургута с 0-го по 22-й км

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 января. /ТАСС/. Движение всех транспортных средств временно ограничено на автодороге северный обход города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Югре.

"Госавтоинспекция Югры информирует о введении временного ограничения движения транспорта. На участке автодороги северный обход Сургута с 0-го по 22-й км введено ограничение движения для всех видов транспортных средств", - сказано в сообщении.

Трасса является одной из крупнейших в регионе и связывает Сургут с другими городами и районами Югры.

Как уточнили в ведомстве, такие меры приняты в связи со сложными дорожными условиями, обледенением на проезжей части и образованием стекловидного льда на асфальте.