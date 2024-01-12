В Югре открыли центр для паллиативных больных с возможностью длительной ИВЛ

Главный врач Лангепасской городской больницы Александр Нохрин отметил, что центр важен для региона, поскольку позволит разгрузить другие медицинские учреждения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 января. /ТАСС/. Первый в Ханты-Мансийском автономном округе респираторный центр для взрослых паллиативных пациентов, которым необходима длительная искусственная вентиляция легких (ИВЛ), начал работу на базе больницы в городе Лангепас. Он позволит разгрузить другие медучреждения и предоставить этой категории больных всю необходимую им помощь, сообщил ТАСС главный врач Лангепасской городской больницы Александр Нохрин.

"На базе Лангепасской городской больницы начал работу первый в Югре респираторный центр для паллиативных больных. Сегодня он принял первого пациента из Сургута. В дальнейшем мы со всех больниц автономного округа будем принимать таких граждан. У нас они получат профильную помощь, поскольку имеется все необходимое оборудование, а штат укомплектован подготовленными специалистами. В частности, у нас трудится главный внештатный специалист по паллиативной помощи окружного департамента здравоохранения Анна Волчок", - сказал собеседник агентства.

По его словам, центр очень важен для региона, поскольку позволит разгрузить другие медицинские учреждения. Так, Нохрин отметил, что средняя длительность пребывания пациента в реанимации - три дня, при этом, имеются больные, вынужденные оставаться на ИВЛ до нескольких месяцев, а иногда и лет. "На его месте за этот период смогли бы пройти высокотехнологичное лечение в реанимации другие пациенты, нуждающиеся в краткосрочной помощи. Поэтому наш центр разгрузит реанимационные отделения Югры", - пояснил он.

Он добавил, что Лангепасская городская больница является методическим и координационным центром оказания паллиативной медицинской помощи взрослым в Югре.