В Дагестане поздравили со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны

Глава региона Сергей Меликов вручил Ибрагим-Пашу Садыкову орден "За заслуги перед Республикой Дагестан"

МАХАЧКАЛА, 12 января./ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Ибрагим-Пашу Садыкова и вручил ему высшую награду республики, сообщили ТАСС в пресс-службе главы Дагестана.

"Сергей Меликов поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Ибрагим-Пашу Садыкова и передал ему орден "За заслуги перед Республикой Дагестан", - говорится в сообщении.

Ибрагим-Паше Садыкову было всего 18 лет, когда он был призван на службу - в октябре 1941 года. Его направили в Армавирское военное училище, оттуда в Сталинград, где в 15 км от города он три месяца держал оборону на разъезде.

Ветеран участвовал в освобождении Керчи, Киева, в обороне Ростова, Сталинградской битве и битве на Курской дуге.

В послевоенное время более сорока лет проработал в геолого-разведывательном управлении Махачкалы на должности бурильщика 1 разряда в полевых условиях. Трудовая деятельность ветерана связана с сельскохозяйственным производством в родном Рутульском районе.