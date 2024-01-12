Автору сериала Mr.Freeman грозит 50 тыс. рублей штрафа за нарушение правил иноагента

В 2023 году Павла Мунтяна уже штрафовали по статье о дискредитации армии

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Автору веб-сериала Mr. Freeman и основателю анимационной студии Toonbox Павлу Мунтяну (признан в РФ иноагентом) грозит штраф в размере 50 тыс. рублей по статье о нарушении правил деятельности иноагента. Об этом ТАСС сообщили в Кунцевском суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступил протокол в отношении Мунтяна, составленный по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов с использованием интернета без указания на то, что они произведены и распространены иностранным агентом). Дата заседания по делу еще не назначена", - сказали в суде. По данной статье Мунтяну грозит штраф до 50 тыс. рублей.

В конце декабря 2023 года Мунтяна оштрафовали на 40 тыс. рублей по статье о дискредитации армии.

Мунтян с начала СВО выступил в поддержку Украины и запустил фонд, собиравший деньги на приобретение средств защиты, продуктов питания, а также запуск мастерских по пошиву бронежилетов для ВСУ. Он находится за пределами России.