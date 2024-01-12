Школы на Украине отказались от термина "молдавский язык"

Теперь в учебных заведениях преподают румынский

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Термин "молдавский язык" больше не встречается в украинских школах, учреждения обучают румынскому, который Киев официально признал государственным языком Молдавии.

Как сообщил украинский "24 канал", учебные заведения внесли соответствующие изменения в уставы и образовательные программы.

Уточняется, что наибольшее число представителей молдавского национального меньшинства на Украине проживает в Одесской области. Теперь официально все школы региона на юге страны, которые ранее преподавали молдавский, обучают румынскому.

Власти Украины официально начали считать молдавский язык румынским 18 октября 2023 года, такое решение было принято на совместном заседании украинского и румынского правительств в Киеве. Как заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку на пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, "молдавский язык - это изобретение Российской Федерации". По его словам, после решения украинского правительства молдавский язык "был вычеркнут". Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Чолаку назвал совместное решение по языковому вопросу стратегическим. 17 ноября Министерство образования и науки Украины после возмущения румынской стороны остановило печать учебников молдавского языка, утвержденных еще до принятия решения о неиспользовании понятия "молдавский язык".

После распада СССР Молдавия провозгласила независимость, однако в соседней Румынии считают ее территорию частью своей страны, продвигают идею объединения и поддерживают соответствующие молдавские партии. В Конституции Молдавии, принятой в 1994 году, язык страны назван молдавским, но это не помогает разрешить споры. В 2023 году депутаты правящей в Молдавии Партии действия и солидарности приняли постановление о переименовании молдавского языка в румынский. Парламентарии оппозиционного Блока коммунистов и социалистов голосовать отказались. При этом в основной закон соответствующие изменения не были внесены, а проблема названия языка, на котором говорят граждане, остается одной из причин напряженности в молдавском обществе.