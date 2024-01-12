Минобрнауки одобрило проект карбонового полигона в Кузбассе

Заявка на создание полигона также получила одобрение губернатора региона Сергей Цивилева

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ одобрило проект карбонового полигона "Кузбасс" в Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"На карбоновом полигоне "Кузбасс" будет организована современная научно-образовательная инфраструктура для разработки и испытаний технологий мониторинга баланса климатически активных газов в лесных экосистемах на основе автоматизированного сбора, хранения, анализа и математической обработки мультимодальных данных с использованием цифровых платформ. Будут отработаны механизмы депонирования углекислого газа, организована подготовка кадров для промышленности Кузбасса", - отметили в пресс-службе Минобрнауки.

Заявка на создание полигона, подготовленная специалистами Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) совместно с научно-технологическими партнерами, получила поддержку как губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, так и экспертного совета при Минобрнауки РФ. В качестве объектов исследования климатически активных газов выбраны коренные пихтовые леса и сосновые лесопосадки на отвалах горных пород разного возраста.

В исследованиях примут участие сотрудники научно-образовательного центра (НОЦ) "Кузбасс", а также студенты КузГТУ. Как отметил ректор вуза Алексей Яковлев, для студентов будут разработаны специальные образовательные программы, организована практика.

"Участники НОЦ "Кузбасс" создадут не только мониторинговые площадки для измерений эмиссии и связывания углерода в зональных пихтовых и регенерационных лесах, но и разработают образовательные программы для высших учебных заведений: "Парниковые газы и изменение климата", "Приборы и системы учета парниковых газов", "Экспертиза в области охраны окружающей среды и устойчивого развития", - рассказала директор НОЦ Ирина Ганиева.

Карбоновые полигоны - специализированные площадки для проведения экспериментов по измерению эмиссии и поглощения парниковых газов и оценки углеродного баланса. Проект по созданию в регионах РФ карбоновых полигонов запустило Минобрнауки в феврале 2021 года.