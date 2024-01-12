На западе Москвы благоустроили территорию у станции метро "Аэропорт Внуково"

В частности, в рамках проекта обустроили широкие тротуары, а в местах перепада рельефа сделали два пандуса для маломобильных граждан и пассажиров с багажом

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) завершили благоустройство территорий возле станции метро "Аэропорт Внуково" на западе столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции, в зону работ вошли Вокзальная площадь, 1-я и 2-я Рейсовые улицы и участок Центральной улицы. В результате сделали удобные маршруты к метро и аэропорту, организовали комфортную пересадку между разными видами транспорта, провели озеленение - разбили 14 тыс. кв. м газона", - сказал Бирюков.

Он отметил, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию общей протяженностью 5,5 км, проложили дополнительную систему водостока.

"В рамках проекта обустроили широкие тротуары, теперь общая площадь пешеходной зоны составляет 37 тыс. кв. м, в местах перепада рельефа сделали два пандуса для маломобильных граждан и пассажиров с багажом, обновили 54,5 тыс. "квадратов" асфальта на проезжей части. Установили свыше 110 современных фонарей и более 20 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, пешеходные переходы оборудовали почти 20 опорами контрастного освещения", - добавил заммэра.

Также для пассажиров наземного общественного транспорта поставили четыре новых остановочных павильона, один существующий перенесли на более удобное место. В ходе работ в районе станции метро разместили около 50 велопарковок, установили почти 40 лавочек и восемь навигационных стел.