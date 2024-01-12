МЧС ко Дню российской печати наградило трех журналистов ТАСС

Всего ведомственные награды получили 50 журналистов федеральных и свыше 200 представителей региональных СМИ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. МЧС России вручило ведомственные награды трем сотрудникам ТАСС в канун Дня российской печати, передает корреспондент агентства.

Церемония прошла в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС РФ. Медаль "90 лет гражданской обороне" получила заместитель главного редактора ТАСС Татьяна Хан, медаль "За усердие" вручили собственному корреспонденту агентства Максиму Григорьеву, старший корреспондент ТАСС Марина Венцова была удостоена почетной грамоты МЧС России.

Всего ведомственные награды получили 50 журналистов федеральных СМИ и свыше 200 представителей региональных СМИ. "В МЧС России сформирован надежный и профессиональный журналистский пул. Вы - квалифицированная команда, которая поистине является частью ведомства. Мы рука об руку работаем на сохранение жизней россиян и профилактику происшествий. Благодарю за особый подход к освещению работы наших подразделений, внимательность к событиям и плодотворное сотрудничество", - обратился к журналистам директор департамента информационной политики министерства Роман Охотенко.